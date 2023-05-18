العالم اليوم - مسؤول: إدارة بايدن مترددة بشأن إرسال "إف 16" إلى أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 مايو 2023 05:16 مساءً - قال مسؤول أميركي لـ"دوت الخليج"، الخميس، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ما تزال مترددة بشأن إرسال طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا.

وذكر المسؤول أن "أوكرانيا طالبت بهذه الطائرات منذ بداية الحرب الروسية عليها، عندما قامت وقتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بتوفير طائرات ميغ للأوكرانيين لقدرتهم على التعامل معها".

وأضاف: "يمكن للإدارة الأميركية أن تقوم بإصدار تراخيص لحلفائها الأوروبيين ممن يمتلكون هذه الطائرات الأميركية للسماح بإرسالها إلى أوكرانيا".

وشدد على أن "ذلك لم يحسم بعد، لأن الإدارة مهتمة في الوقت الحالي بتسريع وتيرة إيصال الأسلحة الأميركية التي تعهدت بها في أقرب وقت لأوكرانيا".

ويأتي هذا التصريح فيما تسعى بريطانيا وهولندا إلى تأسيس تحالف دولي لمساعدة أوكرانيا في الحصول على "إف 16"، التي تلقب بـ"التنين" أو "الصقر المقاتل".

وتعتبر كييف تلك المقاتلات، أميركية الصنع، مهمة لدفاعها في ظل تكثيف روسيا ضرباتها الجوية، وبخاصة في جبهة باخموت، شرقي البلاد.

ووفق بيان الحكومة البريطانية، يحاول الحليفان في الناتو نقل "إف 16" لأوكرانيا إضافة إلى تدريب طياريها، بينما أكدت بلجيكا استعدادها لتنفيذ تلك التدريبات.

ما هي طائرات إف-16؟