الأردن يستعد لحفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 18 مايو 2023 06:00 مساءً - دوت الخليج :- يستعد الأردن لحفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات طويلة، حيث يُعقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف في الأول من حزيران، في احتفال مهيب بتقاليد ملكية هاشمية أردنية عريقة متوارثة وحاضرة في ذاكرة الأردنيين والعالم، حيث ستتبع مراسم حفل الزفاف التقاليد والبروتوكولات الخاصة بالأعراس الملكية الهاشمية الأردنية.

وسيبث حفل الزفاف الملكي والفعاليات المرافقة له في مختلف أنحاء المملكة، ضمن تغطية خاصة على شاشة قناة المملكة ومنصاتها الرقمية في الأول من حزيران 2023.

(حفل زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة خالد السيف سيبث عبر شاشة قناة المملكة ومنصاتها الرقمية)

عقد القران

ومن المقرر أن يعقد قران ولي العهد في قصر زهران بعمّان أحد أقدم القصور التي تم تشييدها في العاصمة، حيث شهد العديد من الأعراس الملكية، من أبرزها حفل زفاف والده جلالة الملك عبدالله الثاني وجده المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال.

موكب الزفاف

وسيتسنى لآلاف الأردنيين والمقيمين المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب الأحمر السامي الذي سيسلكه العروسان الذي لطالما ارتبط بالمناسبات الوطنية ويألفه الأردنيون.

عشاء السيدات

وقبل حفل الزفاف بأسبوع وتحديدا في 22 أيار تُقيم الملكة رانيا العبدالله مأدبة عشاء في مضارب بني هاشم في قصر رغدان، حيث سيحضره العديد من الأميرات والسيدات والآنسات بحضور عائلتي العروسين وشخصيات نسائية من مختلف المناطق الأردنية.

"القرا" عشاء جلالة الملك في مضارب بني هاشم

فيما سيولم جلالة الملك عبدالله الثاني حفل عشاء "القرا - وليمة العرس" في 31 من الشهر الحالي بمضارب بني هاشم بحضور أفراد العائلة المالكة ورجالات دولة ومسؤولين ووزراء وأعيان ونواب ووجهاء عشائر ومخيمات وشباب رياديين وغيرهم من ممثلي الفعاليات الشعبية والرسمية.

فرح أردني بمشاركة عربية وعالمية

ومن منطلق مكانة جلالة الملك العالمية من المتوقع أن يشارك زعماء وقادة دول وشخصيات عامة عربية وعالمية الأردنيين فرحهم الملكي الذي سينقل مباشرة عبر شاشة قناة المملكة ومنصاتها الرقمية وأبرز الوكالات العالمية.

حفل الحسينية

وسيقام حفل استقبال بمناسبة زفاف ولي العهد في قصر الحسينية، الذي اكتسب اسمه من مجاورته لمسجد الملك الراحل الحسين بن طلال، ويجمع تصميمه بين التراث المعماري العربي الإسلامي المتمثل في الأقواس والزخارف على الجدران والأبواب، وبساطة التصميم الداخلي ورونقه.

عطلة رسمية وتأجيل الفعاليات

وأعلنت الحكومة عطلة رسمية بمناسبة زفاف سمو ولي العهد اعتبارا من الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء 31 أيار وحتى مساء الخميس الأول من حزيران.

الحسين ورجوة..

وتعرّف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف عبر صديقة مشتركة بحسب ما كشف ولي العهد في حديث سابق.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي خطوبة ولي العهد ورجوة في السابع عشر من آب عام 2022، بالعاصمة السعودية الرياض.

(سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة خالد السيف خلال حفل الخطوبة)

#نفرح_بالحسين

ونشر الديوان الملكي الهاشمي الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف، ووضع وسما بعنوان (#نفرح_بالحسين).

المملكة