العالم اليوم - الغاز الأوروبي يهبط دون 30 يورو للمرة الأولى منذ نحو عامين

انتم الان تتابعون خبر الغاز الأوروبي يهبط دون 30 يورو للمرة الأولى منذ نحو عامين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 مايو 2023 06:22 مساءً - واصلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي تراجعها لتبلغ الخميس أدنى مستوى منذ نحو عامين بسبب أسواق مشبعة بشكل جيد بمخزونات مريحة في أوروبا وارتفاع في درجات الحرارة يؤدي إلى تراجع الطلب.

وقرابة الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش تم تداول العقود الآجلة للغاز الهولندي (تي تي اف) الذي يعد المرجع الأوروبي ب29,90 يورو لكل ميغاواط في الساعة بعيد وصوله إلى 29,85 يورو لكل ميغاواط في الساعة. ولم يسجل هذا السعر منذ يونيو 2021.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الغاز الأوروبي يهبط دون 30 يورو للمرة الأولى منذ نحو عامين .. في رعاية الله وحفظة