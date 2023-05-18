العالم اليوم - عُمان.. إنشاء مشروعي طاقة متجددة بـ800 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر عُمان.. إنشاء مشروعي طاقة متجددة بـ800 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 مايو 2023 07:19 مساءً - وقعت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه العمانية، الخميس، اتفاقية لإقامة مشروعين جديدين لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية 800 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان، نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن المشروعين سيتم إقامتهما في ولاية منح بمحافظة الداخلية، وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروعين (منح 1، ومنح 2) حوالي 1000 ميغاوات، عبر استخدم تقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتصل مساحتهما الإجمالية إلى 14.5 مليون متر مربع وأكثر من مليونين من الألواح الشمسية.

وبحسب البيان، فإنه سيتم تطوير مشروع "منح 1" للطاقة الشمسية من قبل مجموعة استثمارية مكونة من الشركة الفرنسية "إي دي إف رينيوبلز"، والشركة الكورية "كوريا ويسترن باور"، في حين ستقوم المجموعة الاستثمارية المكونة من الشركة السنغافورية "سيمبكورب يوتيليتيز" والشركة الصينية "جينكو باور للتكنولوجيا" بتطوير مشروع "منح 2".

وذكر البيان أن المشروعين سيتم تطويرهما بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل.

وتهدف سلطنة عمان من المشروع إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل، والإسهام في تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية، بحسب ما قاله يعقوب بن سيف الكيومي الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه.

وأضاف أن سلطنة عُمان تستهدف إنتاج ما لا يقل عن 40 بالمئة من الطاقة الكهربائية من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2040.

وأشار إلى أن الشركة تعكف حاليا على تطوير مشروع جديد للطاقة الشمسية في ولاية عبري بسعة إجمالية تقدر بـ500 ميغاوات، ومشاريع إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بسعة إجمالية تصل إلى 400 ميغاوات.

يذكر أن مجموعة نماء تأسست في عام 2004 نتيجة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وخدمات المياه في سلطنة عمان، وهي مملوكة لجهاز الاستثمار العماني، وتقوم بعمليات تقديم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي في السلطنة.