العالم اليوم - إعلانات "يوتيوب" ستطول أكثر .. ولا يمكن تجاوزها

انتم الان تتابعون خبر إعلانات "يوتيوب" ستطول أكثر .. ولا يمكن تجاوزها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 مايو 2023 08:16 مساءً - أعلن موقع الفيديوهات الشهير على "يوتيوب" أن الإعلانات التي ستظهر على الموقع لدى ربطه بالتلفزيون ستطول مدتها إلى 30 ثانية، ولن يكون بمقدور المشاهدين تجاوزها.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن مشاهدة "يوتيوب" عبر تلفزيون المنزل سيصبح أمرا أكثر إحباطا، إن لم يدفع المشترك أموالا لتجنب الإعلانات.

وسيتم وضع الإعلانات التي تمتد لـ 30 ثانية على المحتوى الأكثر رواجا على "يوتيوب" المربوط بالتلفزيون.

وقال موقع الفيديوهات إن الجمهور سيشاهد إعلانا واحدا لمدة 30 ثانية، عوضا عن إعلانين متتاليين مدة كل منهما 15 ثانية.

وسيكون بوسع المعلنين الوصول إلى خدمة الإعلانات لمدة 30 ثانية عبر منصة "يوتيوب سيليكت"، التي تستهدف أكثر 5 في المئة من إجمالي المحتوى الرائج في الموقع.

وبحسب الموقع، فإن 70 في المئة من مشاهدات هذا المحتوى تأتي عن طريق ربط "يوتيوب" بالتلفزيون.

وقال المدير التنفيذي لموقع "يوتيوب"، نيل موهان، إن المشاهدين أكثر فأكثر يتحولون صوب مشاهدة "يوتيوب" عبر الشاشة الكبرى (التلفزيون).