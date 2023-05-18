العالم اليوم - بعد تصريحات كليجدار أوغلو.. الخوف يسيطر على اللاجئين بتركيا

انتم الان تتابعون خبر بعد تصريحات كليجدار أوغلو.. الخوف يسيطر على اللاجئين بتركيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 مايو 2023 08:16 مساءً - تعهد مرشح المعارضة التركية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، كمال كليجدار أوغلو، الخميس، بإجبار ملايين اللاجئين في تركيا على العودة إلى بلادهم.

وهذه ثاني رسالة يطلقها كليجدار أوغلو يطلقها ضد اللاجئين خلال 24 ساعة، في مغازلة لأنصار المرشح القومي المتشدد في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، سنان أوغان، الذي بات ينظر له على أنه "صانع الملوك" في البلاد.

ويأتي التصريح قبل يوم واحد من إعلان أوغان عن المرشح الذي سيدعمه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 28 مايو الجاري.

حالة الخوف

ويقول محمد عمر، اللاجئ السوري الذي يسكن في مدينة إسطنبول مع أكثر من نصف مليون سوري يعيشون في أكبر مدينة تركية كلاجئين، لموقع "دوت الخليج"، لقد أصبح متوترا للغاية، ونحن لا ننكر أن هناك خوف كبيرة يسود في أوساط السوريين من فوز المعارضة في الانتخابات".

ويضيف اللاجئ السوري،"حسب البرنامج الانتخابي يتحل ترحيلنا لسوريا مرتبة متقدمة في أجندة تحالف الأمة، والذي أعلن مرارا وتكرارا أنه سيعيد السوريين لبلادهم مرة أخرى خلال عامين من الوصول للسلطة، كما أن هناك أحزاب سياسية ومرشحين رئاسيين أقاموا حلمتها وطريقهم السياسي على طرد السوريين".

توجه نحو المغادرة

وكشف أن هناك آلاف السوريين بدأوا التخطيط لنقل إقامتهم إلى بلدان أخرى، في ظل تصاعد التوتر ولهجة التعامل معهم، بل أن أسر غادرت تركيا إلى بلاد عربية وأوروبية أخرى".

وتابع "في كل الأحوال نحن السوريين أصبح لدينا يقين بأن تركيا ضاقت في الوقت الحالي، حيث تتزايد وتيرة العنصرية ضدنا بشكل متوالي".

ورقة ضغط

المحلل السياسي السوري المقيم تركيا، دانيال عبدالفتاح، يرى أن المعارضة التركية تحاول استخدام ملف اللاجئين للضغط على الحكومة، واستخدامه من أجل الدعاية الانتخابية وكسب أصوات الأتراك الذين لا يريدون بقاء اللاجئين في تركيا، في ظل تقارب حظوظ كليجدار أوغلو وأردوغان في جولة الإعادة، ومحاولة اكتساب أصوات القوميين الذين صوتوا لسنان أوغان".

وأضاف عبدالفتاح، لموقع "دوت الخليج"، أن كمال كليجدار أوغلو وعد في تصريحاته أن أول ملف سيضطلع به حال فوزه بانتخابات الرئاسة هو إعادة اللاجئين إلى بلادهم مرة أخرى، وأن حكومته ستعمل على تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، ومازال يستخدم نفس الكارت الانتخابي.

وأشار إلى أن هناك حالة من الضجر تنتشر في المجتمع التركي من وجود اللاجئين، وهو أمر تحاول المعارضة الاستثمار فيه، حتى هناك بعض الأحزاب والتي تأسيسها حديثا مثل حزب النصر ليس له مشروع سياسي سوى إخراج اللاجئين من البلاد.

أعداد السوريين