العالم اليوم - المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 مايو 2023 08:16 مساءً - أبقى البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم الخميس على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 18.25 بالمئة للإيداع و19.25 بالمئة للإقراض.

ويتفق قرار البنك المركزي المصري مع توقعات المحللين بتثبيت معدلات الفائدة بعد تراجع معدل التضخم الأساسي (الذي يستبعد الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة) في أبريل للشهر الثاني على التوالي من قمته التي سجلها في فبراير.

وكان معدل التضخم الأساسي السنوي استمر في التراجع للشهر الثاني على التوالي في أبريل الماضي إلى 38.6 بالمئة، مقابل 39.5 بالمئة في مارس، وذلك بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 40.26 بالمئة في فبراير.

كما أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين الذي يعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع أيضا في أبريل إلى 30.6 بالمئة، بعد أن ارتفع إلى 32.7 بالمئة في مارس قرب أعلى مستوياته على الإطلاق والتي سجلها في يوليو 2017 والتي بلغت حينها 32.95 بالمئة.