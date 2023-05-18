العالم اليوم - بعد حظر "تيك توك".. ولاية أميركية تحارب "تليغرام"

انتم الان تتابعون خبر بعد حظر "تيك توك".. ولاية أميركية تحارب "تليغرام" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 مايو 2023 08:16 مساءً - لم يقف حظر التطبيقات في ولاية مونتانا الأميركية على "تيك توك" فحسب، إذ يبدو أنها عازمة على محاربة تطبيقات أخرى تقول أنها مرتبطة بـ"بخصوم أجانب"، مثل تطبيق "تليغرام".

وكان حاكم ولاية مونتانا، غريغ غيانفورت، أمر الأربعاء بحظر تطبيق "تيك توك" الذي تملكه شركة صينية في الولاية، مما يجعلها أول ولاية أميركية تحظر التطبيق وتمنع متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة من توفيره داخل حدودها.

وكتب غيانفورتي وهو جمهوري، عبر حسابه على "تويتر": "لحماية البيانات الشخصية والخاصة لسكان مونتانا من الحزب الشيوعي الصيني، حظرت تيك توك في مونتانا".

لكن التطبيق ينفي الاتهامات الموجهة إليه.

ومع ذلك، فإن الحظر سيمتد إلى تطبيقات أخرى.

وقال غيانفورت في وثيقة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إنه يعمل على حظر تطبيقات أخرى مثل تطبيق التواصل الفوري "تليغرام" الذي يملكه روس، وتطبيق "وي شات" الذي يملكه صينيون،

وتطبيق الشراء "تيميو" التابع لشركة صينية في الأجهزة الحكومية في الولاية.

وأضاف أن هذه التطبيقات مرتبطة بـ"خصوم أجانب".

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن أوامر حاكم ولاية مونتنا تظهر أنه يستهدف التطبيقات المرتبطة بالصين وروسيا.

واتهم غيانفور الحكومة الروسية باستخدام "تلغرام" لمراقبة المستخدمين والحصول على معلومات شخصية وحساسة وسرية.

لكنه لم يقدم دليلا على كلامه.

وينفي "تليغرام" مرارا مزاعم تورطه في أعمال تجسس.

وستدخل السياسة الجديدة في مونتانا حيز التنفيذ في الأول من يونيو المقبل.