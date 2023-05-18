محمد فايز فرحات: القمة العربية 32 تشهد تحولا تاريخيا فى القضايا المطروحة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، إنَّ اجتماعات القمة العربية فى السابق كانت تتناول قضايا سياسية ومشكلات وخلافات بينية وإقامة السوق العربية المشتركة وتحاول تقريب وجهات النظر.





وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" من السعودية لبرنامج "مطروح للنقاش" مع الإعلامية مارينا المصرى على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن اجتماع الزعماء العرب هذه المرة مختلف لأن التحولات التى شهدها العالم أبرزت الدور العربى فى النظام العالمى، جعل طبيعة القضايا المطروحة مختلف تماما عن السابق، والبحث عن تعاون مشترك. وأكد أن القوى العربية الآن تدير التفاعلات التى تجرى فى الشرق الأوسط، بالتالى القمة الحالية تأتى فى ظل وجود إرادة عربية من جانب القوى الرئيسية، لامتلاك زمام إدارة التفاعلات الرئيسى، وضبط تأثيرها على الأمن القومى العربى. ولفت إلى أن جامعة الدول العربية بدأت تتأقلم مع التحديات العالمية من الحرب الروسية الأوكرانية إلى الصراع الغربى الغربى، وعلى قائمة هذه التحديات هو تحدى الأمن الغذائى والتغيرات المناخية، وبدأت تقدم وتطبق الحلول.

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