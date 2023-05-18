ديوان المحاسبة الباكستانى يستدعى عمران خان لاستجوابه فى تهم فساد

وقال المتحدث باسم ديوان المحاسبة الوطنى، إنه من المتوقع أن يحضر خان إلى مقر الديوان فى روالبندى القريبة من العاصمة.
وأجرى الديوان، الذى يتمتع بسلطة قوية، تحقيقات مع كل الذين تعاقبوا على منصب رئيس الوزراء منذ عام 2008. ولم يتضح ما إذا كان خان، الذى ينفى التهم الموجهة إليه، سيستجيب للاستدعاء.
وتسبب القبض على خان فى التاسع من مايو، فى موجة عنف زادت من حالة عدم الاستقرار السياسى فى الدولة الواقعة فى جنوب آسيا ويبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.
ويوم الجمعة الماضي، أمرت المحكمة العليا بالإفراج عن خان بكفالة، ومددت محكمة أخرى، أمس الأربعاء، فترة الإفراج عنه حتى نهاية الشهر.
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