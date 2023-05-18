«تعزيز المصالح العربية».. شعار جديد ترفعه قمة جدة وسط تحولات تاريخية

جدة - نرمين السيد - وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة فى ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولى والإقليمى.

وتبحث "قمة جدة" عن حلول لقضايا المنطقة العربية، وسط تحديات جسيمة، يشهدها العالم فى الوقت الراهن، إذ تنعقد لمناقشة ملفات سياسية وأمنية واقتصادية تهم المنطقة.

وجاء فى تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ أبرز ما يميز القمة العربية لهذا العام مشاركة سوريا بعد غياب دام لنحو 12 عامًا فى أول دعوة تتلقاها، منذ بدء الحرب 2011، وتسلم الرئيس السورى بشار الأسد، دعوة رسمية من الرياض لحضور القمة العربية المقرر انعقادها، غدًا الجمعة.

وأضاف التقرير أن الدعوة جاءت بعد إعلان دمشق والرياض استئناف بعثتيهما الدبلوماسيتين عقب قرار وزراء الخارجية العرب، بشأن عودة سوريا لشغل مقعدها من جديد فى الجامعة العربية، واستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية باجتماعات الجامعة.

وأوضح التقرير أن المراقبين يرون أن الدورة الحالية للقمة العربية تعد فرصة للتقارب العربى فى عدة ملفات، ومحورية لتناول قضايا رئيسية فى مقدمتها القضية الفلسطينية، بهدف حشد دعم دولى لحماية الشعب الفلسطينى من الانتهاكات الإسرائيلية، وتوسيع الاعتراف الدولى بدولة فلسطين فى إطار حل الدولتين.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة السودانية الحالية تفرض نفسها على طاولة مناقشات قمة جدة، لا سيما مع استمرار الاشتباكات رغم الجهود العربية والإقليمية المبذولة لتهدئة الأوضاع، ووقف إطلاق النار لحماية المدنيين من تفاقم المشهد الإنسانى، وتدهور الأوضاع الصحية.

وذكر التقرير أن ملفات إعادة إعمار مناطق النزاعات، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى التحديات الاقتصادية التى تواجه المنطقة، تظل ضمن أولويات نقاشات القادة العرب، ما يؤكد أهمية انعقاد قمة جدة فى هذا التوقيت.

وتعقد الدورة الـ32 للقمة العربية فى ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية، تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمى، وتحقق الرفاهية لدولها وشعوبها، ما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسى تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادى والاجتماعى لدفع عجلة التنمية فى مختلف المجالات التى تمس المواطن العربى بشكل مباشر.

وتكمن أهمية القمة فى كونها تعقد فى ظل مستجدات الأحداث التى تشهدها المنطقة والعالم، خاصة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة، والاتفاق الذى وقعته المملكة العربية السعودية مع إيران لاستئناف العلاقات بين البلدين برعاية الصين، والجهود والمبادرات القائمة لإيجاد حل سياسى شامل للأزمات فى السودان وسوريا واليمن وتهدئة الصراعات فى المنطقة.