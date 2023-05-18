القاهرة الإخبارية.. الرئيس السورى يصل جدة للمشاركة فى القمة العربية

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس بشار الأسد إلى مدينة جدة فى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بحسب ما أفادت به "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن وكالة سانا السورية.





وكان الرئيس الأسد تلقى فى العاشر من الجارى دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة فى القمة، ونقل الدعوة لسيادته السفير نايف السديرى سفير السعودية فى الأردن. وحمَّل الرئيس الأسد السفير السديرى تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة، مؤكداً أن انعقاد القمة العربية المقبلة فى السعودية سيعزز العمل العربى المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية. وبدأ صباح اليوم توافد رؤساء وقادة وملوك الدول العربية إلى مدينة جدة للمشاركة بالقمة العربية المقرر عقدها غدًا.

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