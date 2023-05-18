لهذا السبب سلم الأردن الرميثي للامارات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 18 مايو 2023 09:00 مساءً - دوت الخليج :- تسلمت دولة الامارات من الاردن خلف عبد الرحمن حميد الرميثي، المتهم بعضوية تنظيم سري يتبع الاخوان المسلمين والذي صدر بحقه حكم غيابي بتهمة تأسيس تنظيم سري .
وكانت المحكمة الاتحادية العُليا صدرت بحق الرميثي حكم من عام 2013 إلى جانب آخرين في القضية رقم 2012/79 أو ما بات يُعرف باسم "التنظيم السري"، وحكم عليه غيابياً بالسجن 15 عاما بتهمة تأسيس التنظيم ومناهضة نظام الحكم في الامارات .
وسبق للمحكمة الاتحادية أن أصدرت حكما غيابيابحبس ثمانية من أعضاء التنظيم مدة 15 سنة وحكمت حضوريا بسجن 56 مدة 10 سنوات وعلى خمسة أعضاء مدة 7 سنوات، فيما برأت المحكمة 25 متهما منهم 13 امرأة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية في تقرير العام 2013.
وبموجب اتفاقية موقعة بين الأردن والامارات تم تسليم الرميثي للسطات الاماراتية ، وسيتم إعادة محاكمته وفق مصادر قانونية .
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