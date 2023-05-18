مصدر : مخالفة عدم استخدام حزام الأمان في الأردن "من الأقل عالميا"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 18 مايو 2023 09:00 مساءً - دوت الخليج :- قال رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، وفائي مسيس، الأربعاء، إنّ مخالفة عدم استخدام حزام الأمان في الأردن 15 دينارا؛ وهي من الأقل عالميا.

وأضاف مسيس : أن عقوبة حزام الأمان في دول متقدمة تصل مخالفتها لـ 200 و300 دولار، والدول المحيطة في الأردن 300 و600 درهم.

وأشار إلى مخالفات السير في الأردن بحاجة إلى إعادة نظر وتغليظ؛ لأن المخالفات ليست جباية، حيث إنّه يجب تغليظ المخالفات على السرعات واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، واتخاذ مسرب خاطئ أثناء القيادة، وقطع الإشارة الضوئية الحمراء.

وبين أنه يوجد في الأردن قرابة 2 مليون سيارة.

وفيما يتعلق بالشاحنات، أكّد مسيس، أنه يجب إعادة تشريع سير الشاحنات، حيث كان في السابق لها أوقات دخول على المناطق المأهولة بالسكان، والمناطق التجارية كان لها أوقات محددة، لكن حاليا تسير الشاحنات بأي وقت مما يتطلب إلى تشريعات جديدة.

النائب عبد الكريم الدغمي، دعا إلى تعديل قانون السير، وتغليظ العقوبات على المخالفين، موضحا أن العقوبة المالية تردع والعقوبات المالية المغلظة تردع بعض السائقين المستهترين، والاستهتار يجب أن يتخلص منه المجتمع ، وفق المملكة .

كما أشار إلى أن المشاة يجب أن تحدد مناطقهم، ويجب ألا يقطعوا الشوارع وخاصة المكتظة، كما يجب على البلديات وأمانة عمّان أن تعبد الطرق.

ورجح الدغمي، أن 95% من الحوادث ناتجة عن "أخلاق السواقة".

المدير الأسبق للمعهد المروري، أحمد الوراورة، قال إنّ أكثر المحافظات تشهد حوادث سير هي العاصمة عمّان؛ لأنها أكبر من ناحية الاختصاص وأعداد المركبات، حيث تبلغ نسبة الحوادث 80%.

ولفت، إلى أن الطريق الصحراوي يحصد أعدادا كبيرة من الوفيات بسبب حوادث السير، لكن منذ عام تقريبا انخفضت عليه الحوادث قليلا.