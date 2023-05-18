العالم اليوم - أسهم أوروبا تغلق مرتفعة وسط تفاؤل بشأن سقف الدين الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 مايو 2023 09:22 مساءً - ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات، الخميس، مدعومة بآمال حدوث انفراجة لأزمة سقف الدين العام الأميركي، وسجل مؤشر الأسهم القيادية الألماني أعلى مستوياته في أكثر من عام.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.4 بالمئة، وتصدر مؤشرا شركات السيارات والتكنولوجيا موجة الشراء.

وصعد المؤشر داكس الألماني للأسهم القيادية 1.3 بالمئة مسجلا أفضل أداء له منذ يناير 2022 بينما زاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6 بالمئة لأعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين.

وقال تقرير إعلامي إن رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي متفائل بقدرة مفاوضي الكونغرس على التوصل لاتفاق لرفع سقف الدين أو تعليقه في الوقت المناسب لإجراء اقتراع على القرار بمجلس النواب الأسبوع المقبل.

وقالت سوزانا ستريتر من هارجريفز لانسداون "هناك ارتياح في الأسواق المالية وشعور بأنه سيجري التوصل لاتفاق".

وأضافت "احتمال تعرض النظام المالي لهزة قوية تراجعت كثيرا مما دعم الأسهم اليوم".

ومن بين أفضل الأسهم أداء اليوم الخميس سهم (سي.تي.إس إيفنتيم) الذي ارتفع خمسة بالمئة بعدما أعلنت شركة بيع التذاكر الألمانية عن أرباح أعلى من التقديرات للربع الأول.

وصعد سهم فولكسفاجن 3.2 بالمئة بفضل خطط الشركة لتجديد علامتها التجارية الأساسية لزيادة الكفاءة والعوائد.

وارتفعت أسهم دويتشه بنك 0.7 بالمئة معوضة خسائرها المبكرة بعدما وافق البنك على دفع 75 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية أقامتها امرأة تزعم تعرضها لانتهاك على يد رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.