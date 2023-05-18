العالم اليوم - صناع "إن شاء الله ولد" يتحدثون عن سر وصول الأردن لـ"كان"

انتم الان تتابعون خبر صناع "إن شاء الله ولد" يتحدثون عن سر وصول الأردن لـ"كان" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 مايو 2023 11:20 مساءً - لأول مرة في تاريخه السينمائي، يدخل الأردن رسميا إحدى مسابقات مهرجان كان السينمائي الدولي بفرنسا، بفيلم "إن شاء الله ولد" للمخرج الشاب أمجد الرشيد.

وقد حظي العمل، الذي شارك في مسابقة "أسبوع النقاد"، بترحيب كبير خلال عرضه الأول، الثلاثاء، بعد أن كشف المخرج أسلوبه السينمائي في معالجة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في العالم العربي.

واختار أمجد أسلوب السهل الممتنع، ليغوص في حكاية المرأة وحقوقها من الميراث، بعد أن فتح العديد من الملفات المسكوت عنها في المجتمع الأردني.

وتدور الحكاية حول قصة سيدة أردنية تدعى نوال (جسدت دورها الممثلة الأردنية منى حواء)، وتناضل من أجل حقها في الميراث بعد وفاة زوجها، وذلك في مجتمع يكون فيه لإنجاب الابن تأثير كبير على قواعد توزيع الميراث.

بهذا الفيلم الجريء الذي لم تقدم السينما الأردنية نموذجا مماثلا عنه في السابق، استطاعت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام أن تفك شفرة مهرجان كان لأول مرة في تاريخ الأردن.

سر نجاح السينما الأردنية

ويرى القائمون على السينما الأردنية أن وصول أول فيلم أردني إلى مهرجان كان، جاء نتيجة سنوات من العمل وليس وليد الصدفة.

ويلخص المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام مهند البكري، الأمر في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج"، بالقول:

هذا الفيلم هو أول تجربة إنتاج مشترك بهذا الحجم، وقد راهنا على الشباب ورؤيتهم الفنية من خلال تشجيعهم ومرافقتهم.

أشرفت الهيئة على جميع مراحل إنجاز الفيلم، بداية من مشروع السيناريو وصولا إلى قاعة المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد بالدورة ال76 لمهرجان كان.

يبدو أن السينما الأردنية اكتسبت خبرة كبيرة في المهرجانات العالمية، من خلال إصرارها على التواجد في المدينة العالمية لمهرجان كان وسوق الأفلام خلال العشر السنوات الأخيرة.

ويأتي فيلم "إن شاء الله ولد" بعد إنتاج الهيئة الأردنية 17 فيلما روائيا طويلا، وعددا كبيرا من الأفلام القصيرة خلال السنوات الأخيرة، والتي نجحت في السفر إلى العديد من المهرجانات الإقليمية الكبرى.

تحية للمرأة العربية

من جهته، عبر المخرج أمجد عن سعادته لوصول تجربته الروائية إلى "كان"، مشيرا إلى أنه يقطف اليوم ثمار 6 سنوات من الكتابة والمراجعة والتصوير واختيار الممثلين والانتقال في جولات مكوكية بين المهرجانات العربية والعالمية بحثا عن شركاء لمشروعه السينمائي.

وعن دوافع اختيار الموضوع، قال أمجد لموقع "دوت الخليج":

أشعر بمعاناة المرأة من أمثال نوال التي تجد نفسها في دوامة إنقاذ أسرتها بعد وفاة زوجها.

يوجد في الفيلم ثلاثة مستويات من الصراع، حيث يتشكل المستوى الأولى في أحد إخوة زوجها المتوفي الذي يطالبها بحقه في الميراث، غير مكترث بحالتها المادية.

أما المستوى الثاني فيتعلق بقوانين الحالة المدنية في الأردن التي لا تنظر بعين الشفقة للمرأة المطلقة.

يتجسد المستوى الثالث في أصول الشريعة ونظرتها لحقوق المرأة في الميراث.

ويطمح أمجد لإحراز جائزة المسابقة التي يتنافس عليها 7 مخرجين شباب. ويبدو حظ المخرج الأردني وافرا في هذا الصدد بالنظر لحجم الإقبال الكبير الذي حظي به الفيلم.

وينتمي أمجد إلى الجيل الجديد من المخرجين في الأردن، فهو من مواليد 1985، وهو حاصل على درجة الماجستير في الإخراج والمونتاج.

في عام 2016، تم اختياره من قبل مجلة "سكرين إنترناشنل" ضمن فئة المخرجين الشباب العرب الواعدين، خلال الدورة السابعة والخمسين لمهرجان برلين.