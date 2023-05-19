مراسلة القاهرة الإخبارية: مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

وأضافت "أبو شمسية" فى رسالتها لقناة القاهرة الإخبارية أن المستوطنين أدوا طقس يسمى بـ "السجود الملحمى" على أبواب المسجد الأقصى، ضمن دعوات مكثفة من جماعات الهيكل المزعوم بأن يكون المسجد المبارك هو أحد المحطات الرئيسية لمسيرة الأعلام.
وأشارت إلى أنه ما زال عشرات الآلاف من المستوطنين يتواجدون فى منطقة وساحة باب العمود، رافعين الأعلام الإسرائيلة، مرددين هتافات عنصرية فى محاولة لاستفزاز مشاعر الفلسطينيين.
وتابعت: " كان هناك منع لتواجد الفلسطينيين من منطقة باب العمود، وتحولت مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، من خلال نشر ما يزيد على 300 عنصر من شرطة الاحتلال فى منطقة باب العمود، ومحيط البلدة القديمة، وأجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية، خاصة فى البلدة القديمة على إغلاق المحال لتأمين وصول المستوطنين".
ولفتت إلى أن محاولة من سيدة فلسطينية لرفع العلم الفلسطينى، فى شارع صلاح الدين الشريان الرئيسى لهذ المدينة، قابلتها قوات الاحتلال بالملاحقة ثم اعتقالها وتحويلها إلى مراكز التحقيق.
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