مساعد وزير خارجية فلسطين: قضيتنا أهم ملفات على طاولة القمة العربية الـ23

وأضاف "عوض الله"، خلال مقابلة خاصة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوقت الراهن حاسم بشأن القضية الفلسطينية، إذ إن هناك العديد من الأوضاع المهمة التى حلت بالمنطقة ومنها فلسطين حيث الهجوم الإسرائيلى الأخير، الذى يحاول نكبة الشعب الفلسطينى.
وأوضح أن البيت العربى هو البيت الأساسى كى تنطلق منه فلسطين باتجاه المجتمع الدولى، للحفاظ على حقوق شعبها، لافتا إلى أنه تم الحفاظ على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأولى للعرب.
وذكر "عوض الله"، أن الثورات العربية أبعدت القضية الفلسطينية عن المشهد، وأن هذا الأمر طبيعى، إذ إن كل دولة من حقها النظر لأوضاعها الداخلية وتحديدًا مع ظهور ما سُمى بالربيع العربى الذى استهدف الإجماع العربى، لكن قضية فلسطين ستظل مركزية.
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