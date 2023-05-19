مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على فلسطينيين فى منطقة بـ القدس

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على المواطنين الفلسطينيين فى طريق الواد بالبلدة القديمة.
وكانت قوات الاحتلال قد شددت من إجراءاتها العسكرية فى مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، بذريعة تأمين "مسيرة الأعلام" الاستيطانية.
ودفعت سلطات الاحتلال بالمئات من عناصر الشرطة إلى مدينة القدس المحتلة، ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات الرئيسة، وأغلقت بعض المحاور الرئيسة.
ويشارك فى المسيرة الاستفزازية وزراء وأعضاء بالكنيست من الائتلاف الحكومى، وعلى رأسهم وزير الأمن القومى المتطرف إيتمار بن جفير.
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