العالم اليوم - رئيس فاغنر يؤكد: لم يتم السيطرة بعد على باخموت الأوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 مايو 2023 03:22 صباحاً - كشف رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوزين أنه لم يتم السيطرة على كامل مدينة باخموت الأوكرانية بعد وأن معارك ضارية تجري الآن في أحد أحياء المدينة.

وفي بيان صوتي نشر على حساب مجموعة فاغنر على حسابه على تطبيق تلغرام، قال رئيس مجموعة فاغنر وهي منظمة روسية شبه عسكرية.

مكاسب أوكرانية

أعلنت أوكرانيا تحقيق مكاسب جديدة على الأرض في القتال العنيف الدائر حول باخموت، في أحدث مكاسب تشير على مايبدو إلى تحول لدفة المعركة بالمنطقة بعد هجوم روسي دام شهورا.

وقالت كييف الأسبوع الماضي إنها كثفت الضغط على القوات الروسية في شمال وجنوب باخموت لكنها أضافت أن روسيا استمرت في إرسال المزيد من الجنود بمن فيهم قوات مظلية.

يتابع جنود من وحدة مضادة للطائرات المعارك على أجهزة لوحية من مواقعهم خارج المدينة، وذلك في الوقت الذي تدوي فيه أصوات القذائف بالقرب منهم.

قال بترو بودارو قائد الوحدة "الآن، وبعد أن بدأنا التقدم، راح (الروس) يقصفون جميع المسارات المؤدية إلى المواقع الأمامية حتى لا تتمكن مركباتنا المدرعة من توصيل الجنود والذخائر والأغراض الأخرى".

قال جندي أوكراني يحمل الاسم الحركي باربر "يجري العدو استطلاعا (جويا) يوميا. ينفذون طلعات جوية متكررة". وأضاف "هذا الوقت، في هذه اللحظة، يرسلون المزيد من طائرات لانست (المسيرة العسكرية الروسية). نحاول العمل، نحاول رصدها وبالطبع نحاول تدميرها".

قالت الوحدة المضادة للطائرات إن موقعها لا يمكن الكشف عنه لأسباب أمنية.

وترى موسكو في مدينة باخموت نقطة انطلاق نحو السيطرة على بقية منطقة دونباس في شرق أوكرانيا. وكان عدد سكان المدينة يبلغ نحو 70 ألف نسمة قبل الحرب الأوكرانية التي بدأت قبل نحو 15 شهرا.

ويشير مسؤولون أوكرانيون إلى أن التقدم حول باخموت ليس جزءا من هجوم مضاد أوسع نطاقا تخطط له كييف لدحر القوات الروسية.