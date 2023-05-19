أستراليا توفر تكنولوجيا الطائرات المسيرة لخفر السواحل الفلبينى

جدة - نرمين السيد - ووصفت وزيرة الخارجية الأسترالية، بينى وونج - عقب لقائها مع نظيرها الفلبينى، إنريكى مانالو، حسبما نقلت شبكة "إيه بى إس - سى بى إن" الفلبينية أمس الخميس، البلدين بـ "الشريكين المتشابهين فى التفكير"، يسعيان لتكون منطقة جنوب شرق آسيا آمنة ومستقرة ومزدهرة.
وقالت أنها ناقشت مع نظيرها الفلبينى اليوم السبل التى يمكنهما من خلالها تعزيز التعاون بين البلدين، بما فى ذلك توفير أستراليا لمعدات طائرات مسيرة وتدريبات وتقنيات أخرى بهدف رفع الوعى لدى جنود خفر السواحل فى المجال البحرى وقدرات الحماية.
أما مانالو، فأكد أن بلاده لا تزال تدرس آفاق التعاون مع أستراليا واليابان والولايات المتحدة، كما أنه تناول مع وونج أيضا التعاون الثنائى بشأن التجارة والاستثمار والتجارة والشراكة البحرية، بالإضافة إلى مواجهة الإرهاب والجرائم عابرة الحدود.
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