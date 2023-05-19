الصحة العراقية: ارتفاع الإصابات بـ الحمى النزفية إلى أرقام مفزعة

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "محافظة ذى قار سجلت العدد الأعلى من الحالات بواقع 35 إصابة، ثم البصرة 18، والمثنى 10 والنجف الأشرف وميسان ولكل منهما 8 إصابات ثم بغداد / الرصافة 6 إصابات و5 إصابات فى كل من واسط وبابل وصلاح الدين وبغداد / الكرخ وفى ديالى والديوانية 4 بكل محافظة وفى كربلاء المقدسة 3 إصابات والأنبار إصابتان وفى أربيل إصابة واحدة".
أضاف "أما بالنسبة للوفيات فجاءت ذى قار أولا بـ 6 حالات، ثم المثنى 3، ووفاة واحدة فى كل من البصرة والنجف الأشرف وديالى والديوانية وبغداد / الرصافة وواسط وبابل وأربيل وكربلاء المقدسة".
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