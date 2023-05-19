لافروف: بعثة الدول الإفريقية تخطط لزيارة روسيا فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير الروسى -عقب محادثات مع وزير الخارجية الأوغندى أودنجو جيجى أبو بكر أمس الخميس- "فيما يتعلق بمبادرة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، فقد اتصل بالفعل بالرئيس فلاديمير بوتين، وطرح عليه هذه المبادرة".

وأضاف "أن الرئيس بوتين أكد لرئيس جنوب أفريقيا أنه مستعد دائماً للتحدث مع جميع شركائنا، المهتمين بصدق بأن يكون هناك وضع مستقر فى العالم".

وتابع "تجرى حاليا مناقشة محتوى هذه الأفكار على مستوى الخبراء، وسيتم الاتفاق على مواعيد مناسبة لزيارة الوفد الإفريقى لموسكو"، مشيرا إلى احتمال أن تكون هذه الزيارة فى منتصف يونيو ــ أوائل يوليو القادمين، ومؤكدا أن بلاده منفتحة على أى مقترحات جادة وملفتة.

وفى السياق ذاته، أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، أنه عقب المحادثة الهاتفية بين الرئيس فلاديمير بوتين والجنوب أفريقى سيريل رامافوزا، تقرر أن يرسل عدد من الدول الإفريقية وفداً بمبادرة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن مواعيد وصول الوفد إلى روسيا يجرى حاليا الاتفاق عليه.

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم - "سترسل مجموعة من الدول الإفريقية وفدا إلى موسكو لحل الأزمة الأوكرانية، وسيتم لاحقا الاتفاق على المواعيد الدقيقة لوصول هذا الوفد من خلال القنوات الدبلوماسية".

وأضاف "نحن مستعدون للاستماع باهتمام كبير إلى أى مقترحات ستساعد فى تسوية الوضع فى أوكرانيا".

وردا على سؤال حول ما إذا كان بوتين يخطط للقاء هذا الوفد فى حال وصوله لموسكو، قال بيسكوف "يجب أن يحدث مثل هذا الأمر قبل هذه القمة الروسية الإفريقية القادمة".

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، قد أعلن فى وقت سابق أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى نيابة عن الدول الأفريقية وطرح عليهما مبادرة سلام أفريقيا.

وأضاف رامافوزا "أن الرئيسين الروسى والأوكرانى وافقا على مهمة القادة الأفارقة فى موسكو وكييف"، مشيرا إلى أنه جرى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومكتب الاتحاد الأفريقى بهذه المبادرة.