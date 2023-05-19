إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة

جدة - نرمين السيد - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى الرصاص الحى والمطاطى تجاه المتظاهرين الفلسطينيين، أمس الخميس ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالرصاص وبالاختناق، خلال تظاهرة رفضًا لـ"مسيرة الأعلام" فى شرق مدينة غزة.





وقالت مصادر طبية، إن أكثر من خمس إصابات وصلت مستشفيات غزة، نتيجة إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين، ثلاثة منهم أصيبوا فى القدم والوجه واليد. ولم تذكر المصادر مزيدا من التفاصيل، وتنظم الآن مسيرة الأعلام الاستفزازية بالقدس المحتلة، وقد قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلى الفلسطينيين فى البلدة القديمة واعتدى المستوطنون عليهم بالضرب، فيما جرى التعدى كذلك من قبل شرطة الاحتلال على حراس المسجد الأقصى بالضرب، وانتشر القناصة فوق أسوار البلدة القديمة فى القدس لتأمين اقتحامات المستوطنين خلال مسيرة الأعلام الاستفزازية.

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