المجلس الوطنى الفلسطينى يدين قرار جديد لـ الاحتلال

جدة - نرمين السيد - أدان المجلس الوطنى الفلسطينى اليوم الخميس موافقة جيش الاحتلال الإسرائيلى على قرار إعادة بناء مستوطنة "حومش" المهجورة على أراضى المواطنين فى شمال الضفة الغربية، معتبرًا ذلك جريمة عنصرية وفاشية جديدة تستهدف الشعب الفلسطينى.





واعتبر المجلس- فى بيان صحفى صادر عن رئاسته- أن هذه المصادقة تصعيد إرهابى جديد من قبل حكومة الفصل العنصرى، وانتهاك فاضح لكل الأعراف والقرارات الدولية الرافضة لمشاريع الاحتلال الاستيطانية، والتى تعتبره غير شرعى ومخالفا للقوانين والقرارات الدولية. وأضاف المجلس أن إجراءات ومخططات حكومة اليمين والمستوطنين الفاشية من استيلاء على الأراضى، واقتحام الأماكن الدينية، والاعتداء على المقدسات، وسن قوانين عنصرية، وآخرها منع رفع العلم الفلسطينى، حرب شاملة على الشعب الفلسطينى بكل مكوناته ورسالة للمجتمع الدولى الصامت أن الاحتلال لن يلتزم بأى تفاهمات وأنه فوق القانون.

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