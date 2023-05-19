وزير الدفاع الأوكرانى: تصديا لـ هجمات يوم كامل على هذه المدينة

جدة - نرمين السيد - وأضاف المسئول الأوكرانى -فى تصريحات نقلتها قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية أمس الخميس- أن روسيا جمعت معظم احتياطياتها العسكرية فى "باخموت" وعززتهم بشكل كبير، وتابع "اليوم هاجم العدو "باخموت" طوال اليوم وتم صد جميع الهجمات".
وفى وقت سابق اليوم، قال رئيس منظمة "فاجنر" الروسية يفجينى بريجوزين، إن قواته داخل باخموت لا تزال تتقدم لطرد القوات الأوكرانية من آخر موطئ قدم لها فى المنطقة المبنية على المشارف الغربية للمدينة.
لكن بريجوزين اتهم قادة القوات الروسية بالتخلى عن الأرض شمال وجنوب المدينة، مما يزيد من خطر تطويق القوات الموجودة داخلها.
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