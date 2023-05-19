لافروف: أمريكا ليست مستعدة لاتخاذ إجراءات لتسوية الأزمة فى أوكرانيا

ووفقًا ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية قال لافروف - بعد محادثات مع نظيره الأوغندى جيجى أودونجو - إن "الولايات المتحدة ليست مستعدة فى هذه المرحلة أو فى رأيى فى المستقبل المنشود، لأى عمل بناء فيما يتعلق بتسوية الوضع فى أوكرانيا".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسببت فى خلق الوضع الراهن فى أوكرانيا، موضحًا: "أنه من خلال مسارها الاستراتيجى المعارض لتشكيل موضوعى لعالم متعدد الأقطاب، وللحفاظ على هيمنتها، وإخضاع أى شخص وكل شخص لإرادتها، تستخدم (الولايات المتحدة) أوكرانيا كأداة طيعة فى هذا المسار".
يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن فى يوم 24 فبراير الماضى القيام بعملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا ثم تحولت إلى نزاع عسكرى بين الطرفين.
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