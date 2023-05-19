مسؤولة أممية: العلاقة بين بغداد وأربيل تتحسن.. ولكن

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، مساء أمس الخميس، دعت بلاسخارت، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى، إلى حل الخلافات القائمة بين الأحزاب فى إقليم كردستان العراق.
وفى الوقت ذاته، أشارت المسؤولة الأممية إلى أن العلاقة بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتى، تسير إلى تحسن ملحوظ، مؤكدة أن العلاقة بين بغداد وأربيل على الرغم من تحسنها إلى أنها لا تزال معقدة.
وقالت إنه ينبغى تطبيق بنود اتفاق سنجار الذى أبرم بين الطرفين قبل ثلاثة أعوام.
ولفتت المسؤولة الأممية إلى أهمية مواصلة دعم العراق، على أكثر من صعيد، مبينة أن أولوية الأمن المائى التى تؤكد عليها الحكومة العراقية مهمة جدًا.
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