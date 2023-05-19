العالم اليوم - أكبر مصدر للمياه العذبة.. 50% من بحيرات العالم في مهب الجفاف

انتم الان تتابعون خبر أكبر مصدر للمياه العذبة.. 50% من بحيرات العالم في مهب الجفاف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 مايو 2023 08:16 صباحاً - لا تتوقف فصول الكوارث التي تجرها ظاهرة التغير المناخي على الأرض وسكانها، بما تنطوي عليه من احتباس حراري وجفاف وتصحر وشحة أمطار، والتي باتت تهدد بانهيار التوازن البيئي في مختلف قارات العالم، وباضمحلال وجفاف بحيراتها وأنهارها ومسطحاتها المائية.

وفي هذا السياق أظهرت دراسة جديدة أن كمية المياه تتقلص في أكثر من نصف بحيرات العالم وخزاناته، وهو اتجاه يهدد هذا المصدر الحيوي للمياه العذبة ويُعزى لحد كبير إلى الاحتباس الحراري والإفراط في استخدام البشر لها.

وفق الدراسة التي نُشرت الخميس، في مجلة "ساينس" العلمية، يعيش نحو 25 % من سكان العالم في مناطق تعاني بحيراتها من الجفاف أو تتبخر المياه في سدودها.

مصدر المياه العذبة

تغطي البحيرات قرابة 3 % من سطح الأرض، لكنها تمثل 87 % من المياه العذبة السائلة عليها، وهي تُستخدم للاستهلاك البشري أو الزراعة أو حتى لإنتاج الكهرباء.

وكانت دراسات سابقة قد عاينت جفاف وتدهور حالة البحيرات الكبرى بشكل منفرد، لكن هذه الدراسة هي الأولى التي تقدم عرضا تفصيليا للاتجاهات العالمية وأسباب التغييرات المرصودة، وذلك بفضل أرصاد الأقمار الاصطناعية.

ماذا يحدث؟

يقول الأكاديمي وخبير الاستراتيجيات والسياسات المائية الدكتور رمضان حمزة، في لقاء مع موقع دوت الخليج: