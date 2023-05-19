الخزانة البريطانية.. جنازة الملكة إليزابيث تكلفت 161.7 مليون إسترلينى

جدة - نرمين السيد - بعد وفاة الملكة البريطانية الأطول حكمًا عن 96 عامًا فى 8 سبتمبر من العام الماضى، دخلت البلاد فى 10 أيام حداد وطنى اختتمت بجنازتها الرسمية.

خلال ذلك الوقت، كان نعش إليزابيث راقدًا فى كاتدرائية إدنبرة قبل نقله إلى لندن، حيث اصطف ما يقدر بنحو 250 ألف شخص لساعات بجوار نعشها فى قاعة وستمنستر.

شرع خليفتها، الملك تشارلز الثالث، فى جولة فى أربع دول بريطانية مع رئيسة الوزراء آنذاك ليز تروس.

قال جون جلين، السكرتير الأول لوزارة الخزانة - فى بيان مكتوب إلى البرلمان - : "كانت أولويات الحكومة أن تجرى هذه الأحداث بسلاسة وبمستوى مناسب من الكرامة، مع ضمان سلامة وأمن الجمهور فى جميع الأوقات".

شكلت وزارة الداخلية، المسؤولة عن الشرطة والأمن القومى، الجزء الأكبر من إجمالى التكاليف، التى وصلت إلى 73.7 مليون جنيه إسترلينى.

بحسب شرطة العاصمة البريطانية، فإن الجنازة كانت أكبر حدث شرطى فى تاريخها، حيث حضر كبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم.

تم الإبلاغ عن ثانى أكبر تكلفة من قبل وزارة الثقافة والإعلام والرياضة "57.4 مليون جنيه إسترلينى"، تليها الحكومة الاسكتلندية "18.8 مليون جنيه إسترلينى".

أما بالنسبة لباقى التكاليف فكانت وزارة الدفاع التى وصلت إلى 2.9 مليون جنيه إسترلينى ووزارة النقل 2.6 مليون جنيه إسترلينى، وحكومة ويلز 2.2 مليون جنيه إسترلينى، ووزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية 2.1 مليون جنيه إسترلينى، ووزارة أيرلندا الشمالية 2.1 مليون جنيه إسترلينى.