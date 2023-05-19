روسيا تعلن إرسال شحنات عسكرية إلى جيش نيكاراجوا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أنه: "فى إطار التعاون العسكرى التقنى فى مايو 2023، أرسلت وزارة الدفاع الروسية شحنة أخرى من المنتجات العسكرية إلى جيش نيكاراجوا.

وشحنت الوزارة الروسية مركبات هندسية وإنشائية مطورة للوحدات الهندسية التى تواجه مهمات إنسانية لتقديم المساعدة للمدنيين وسط حالات الطوارئ، من بين أمور أخرى"، وفقا لبيان الوزارة.

وتابعت الوزارة أنه بالإضافة إلى ذلك تم شحن زوارق مائية صغيرة روسية الصنع لقوات حماية المياه الداخلية التابعة للبحرية فى نيكاراجوا.

وقالت الوزارة إن التعاون العسكرى الفنى يتم من أجل تطوير وتعزيز العلاقات بين موسكو وماناجوا، ويهدف إلى زيادة مستوى الأمن القومى والقدرات الدفاعية للدولتين، وإثبات أن روسيا كالعادة وجهات نظر نيكاراجوا كشريك استراتيجى لها فى أمريكا الوسطى.

كما شددت وزارة الدفاع على أن روسيا تقدر موقف نيكاراجوا على الساحة الدولية، والتى تدعم أيضا مقترحات روسيا حول مختلف نقاط جدول الأعمال العالمى التى تطرحها روسيا للمناقشة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.