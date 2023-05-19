البيت الأبيض: فريق بايدن يعلن إحراز تقدم بشأن مفاوضات سقف الدين الأمريكى

جدة - نرمين السيد - كشف مسؤولون بالبيت الأبيض عن أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أجرى اتصالاً مع فريقه فى المفاوضات الخاصة بسقف الدين الاتحادى، اليوم الجمعة، وذلك فى أثناء تواجده فى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع.





وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، قال أحد مسؤولى البيت الأبيض إن الفريق أبلغه بأنه يتم إحراز "تقدم بشكل مطرد"، لافتًا إلى أن بايدن لا يزال واثقًا من أن الكونجرس الأمريكى سيتخذ الإجراء اللازم حتى لا تتخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها.

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