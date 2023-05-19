العالم اليوم - نيران العقوبات تطال الألماس الروسي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 مايو 2023 10:19 صباحاً - كشفت بريطانيا الجمعة حزمة عقوبات جديدة على قطاع التعدين في روسيا تستهدف واردات الألمنيوم والألماس والنحاس والنيكل في محاولة لتضييق قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على هامش قمة مجموعة السبع التي تفتتح الجمعة في هيروشيما غربي اليابان "كما تظهر العقوبات التي أُعلِنت اليوم، تظل مجموعة الدول السبع موحدة في مواجهة تهديد روسيا وثابتة في دعمها أوكرانيا".

في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، أن الأصول الروسية ستبقى مجمدة حتى توافق روسيا على دفع ثمن الضرر الذي تسببت به في أوكرانيا، مشيرا إلى أن العقوبات البريطانية تستهدف جهات متورطة بسرقة صادرات الحبوب الأوكرانية إضافة للتقنيات العسكرية المتقدمة وستطال 86 شخصا وكيانا في موسكو.

وصدّرت روسيا ألماسا بقيمة تقدر بنحو 4 إلى 5 مليارات دولار في 2021.

ويُتوقع أن يناقش رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع سلسلة عقوبات جديدة ضد روسيا، بما فيها إجراءات أميركية لإدراج 70 كيانا روسيا وأجنبيا إضافيا على لائحة تجارية أميركية سوداء.

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الجمعة إن الاتحاد الأوروبي سيستهدف تجارة الألماس الروسية المربحة، في إطار السعي إلى تضييق قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.

وصرح ميشال للصحافة "سنحدّ من تجارة الألماس الروسية"، في وقت يجتمع زعماء مجموعة السبع خلال قمة في مدينة هيروشيما اليابانية.

وتعدّ الإمارات العربية المتحدة والهند، وكذلك بلجيكا عضو الاتحاد الأوروبي، من المستوردين الرئيسيين للألماس.