السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى وتؤكد رفضها للأعمال الاستفزازية

جدة - نرمين السيد - وأكدت الخارجية السعودية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - رفض المملكة القاطع لمثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطينى، ودعم جميع الجهود الرامية للوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

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