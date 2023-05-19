بلومبرج: زيلينسكى سيشارك فى اجتماعات قمة السبع

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير، وصل رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، إلى هيروشيما، أمس الخميس، استعدادًا لاستقبال قادة العالم المشاركين فى اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
ومن المقرر أن يعقد الزعيم اليابانى اجتماعات منفصلة مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، فى وقت لاحق اليوم، قبل انطلاق القمة الأوسع نطاقاً الجمعة.
من المتوقع أن يتطرق قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى عدد من القضايا خلال اجتماعهم الذى يستمر 3 أيام، وستكون الحرب فى أوكرانيا على رأس جدول الأعمال.
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