الرئيس الصينى: العالم يحتاج للاستقرار فى آسيا الوسطى.. ونخطط لتعزيز التجارة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الجمعة، إن العالم يحتاج إلى الاستقرار فى آسيا الوسطى، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز" والتلفزيون الرسمى الصينى.





وفى كلمته خلال قمة التعاون بين بكين ودول آسيا الوسطى، التى تعقد فى مدينة شيان بمقاطعة شنشى بشمال غربى الصين، أشاد الرئيس الصينى بالعلاقات بين بلاده ودول آسيا الوسطى، مؤكدًا أنها "ستكون حيوية خلال الحقبة المقبلة". وأشار شى جين بينج إلى أن بلاده ستعمل على تعزيز التجارة واتفاقيات الاستثمار الثنائية مع بلدان وسط آسيا. وبحسب القناة، استقبلت الصين زعماء دول آسيا الوسطى الخمس "كازاخستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وأوزبكستان، وتركمانستان"، أمس الخميس، بمراسم ترحيب حارة لبدء انعقاد قمة التعاون بين بكين ودول آسيا الوسطى، والتى تأتى بالتزامن مع عقد قمة "مجموعة السبع" فى اليابان، والتى تبدأ الجمعة، وعلى رأس أجندتها مواجهة بكين.

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