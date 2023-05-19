بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأشخاص فى روسيا بسبب أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، كانت الحكومة البريطانية أعلنت حظر الألماس وواردات المعادن من روسيا، بما فى ذلك النحاس والألمنيوم والنيكل، على أن يعلن رئيس الوزراء ريشى سوناك، عن هذا الأمر قريبًا.
وتواصل بريطانيا العمل مع الشركاء فى مجموعة السبع للتصدى لكافة أشكال الالتفاف على العقوبات.
ومن المرجح أن تستغل دول المجموعة القمة للإعلان عن تشديد العقوبات على روسيا والتباحث بشأن الصراع المستمر منذ أكثر من عام.
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