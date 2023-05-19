العالم اليوم - أطفال الأمازون.. رئيس كولومبيا يتراجع عن "البشرى السارة"

انتم الان تتابعون خبر أطفال الأمازون.. رئيس كولومبيا يتراجع عن "البشرى السارة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 مايو 2023 11:16 صباحاً - تداولت العديد من وسائل الإعلام الخميس، أخبارا مفادها أنه تم العثور على أربعة أطفال أحياء بعدما فُقدوا منذ أكثر من أسبوعين إثر تحطّم طائرتهم في أدغال الأمازون، في "بشرى سارة للبلاد بأسرها" بحسب وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو.

وبعد يوم من تداول الخبر، تراجع بيترو عما تم إعلانه، قائلا إنه لا يوجد تأكيد على إنقاذ الأطفال الأربعة، المعلومات المتعلقة بإنقاذهم لا يمكن التحقق منها.

ونشرت السلطات أكثر من 100 جندي مع كلاب مدرّبة للبحث عن الأطفال الذين كانوا على متن طائرة تحطّمت في منطقة الأمازون في الأول من مايو في حادث أسفر عن مقتل والدتهم وبالغين اثنين آخرين.

وتعتقد فرق الإنقاذ أنّ الإخوة الأربعة الذين يتحدّرون من السكّان الأصليين، وهم ثلاثة أطفال أعمارهم 13 و9 و4 أعوام ورضيع في شهره الـ11، كانوا يسيرون على غير هدى في الغابة العذراء بمقاطعة كاكيتا الجنوبية منذ تحطّمت طائرتهم في الأول من مايو.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت القوات المسلحة إن جهود البحث تكثفت بعد أن عثر عناصر الإنقاذ على "ملجأ بُني بطريقة مرتجلة بالجذوع والأغصان" ، مما عزّز قناعتهم بأنّ الأطفال على قيد الحياة.

وفي الصور التي نشرتها القوات المسلحة ظهر مقصّ وربطة شعر بين الأغصان على أرض الغابة.

وقبلها تمّ العثور على زجاجة شرب لرضيع وقطعة فاكهة نصف مأكولة.