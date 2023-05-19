روسيا: إسقاط 4 مسيرات حاولت الهجوم على شمال شبه جزيرة القرم

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت تقارير روسية، قال رئيس القرم، سيرجى أكسيونوف، إن وسائط الدفاع الجوى التابعة للجيش الروسى، تصدت لأربع طائرات مسيرة فى شمال شبه الجزيرة ودمرتها.

وأضاف أنها "أسقطت قوات الدفاع الجوى الروسية، أربع طائرات بدون طيار فى شمال شبه جزيرة القرم الليلة الماضية. ولم تقع إصابات أو أضرار نتيجة لذلك".

ودعا رئيس القرم، السكان إلى التزام الهدوء والثقة فقط بمصادر المعلومات الموثوقة.