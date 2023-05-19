قادة مجموعة السبع يعلنون فرض مزيد من العقويات والإجراءات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلن قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى "G7"، اليوم الجمعة، فرض مزيد من العقويات والإجراءات ضد روسيا، مؤكدين التزامهم المشترك بدعم أوكرانيا ماليا وإنسانيا وعسكريا ودبلوماسيا طالما لزم الأمر.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، أعلن قادة دول مجموعة السبع مواصلة جهودهم لضمان عدم استخدام روسيا للطاقة كسلاح، مشددين على أنه لا يمكن تحقيق السلام دون انسحاب روسيا غير المشروط من أوكرانيا. وأكد قادة الدول الصناعية السبع الكبرى إلتزامهم بالوقوف ضد حرب روسيا "عبر المبررة" فى أوكرانيا.

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