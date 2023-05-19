العالم اليوم - إيطاليا تحث السعودية على الاستثمار في هذا الصندوق

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 مايو 2023 12:22 مساءً - في محاولة من الحكومة لجذب استثمارات أجنبية في صندوق جديد تدشنه روما لدعم الشركات المحلية العاملة في القطاعات الاستراتيجية، قال وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو، الخميس، إن حكومة بلاده تحث صندوق الثروة السيادي السعودي على الاستثمار في هذا الصندوق.

وبعد مكالمة عبر الفيديو مع وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، قال أورسو في بيان إن المملكة مستعدة لمزيد من الاستثمارات في إيطاليا.

وقال أورسو إن وزير الاستثمار السعودي "عبر عن استعداده لتيسير تبادل الزيارات على مستوى الحكومة وأصحاب الأعمال، وأكد على أن صندوق الثروة السيادية السعودي مستعد لاستثمار المزيد في إيطاليا".

وقال الوزير الإيطالي، إنه يناقش مع الفالح مشروعات تركز على طاقة الهيدروجين التي تعمل عليها السعودية بالفعل بكثافة، كما اقترح "تعاونا أكبر" بين البلدين في أفريقيا.

وأضاف البيان أن من المتوقع أن يزور وفد من الشركات السعودية بقيادة الفالح إيطاليا في سبتمبر المقبل.

وتعتزم حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، تأسيس صندوق للاستثمار في "الشركات الوطنية ذات القدرات الكامنة العالية" من خلال الأدوات المالية أو صناديق الاستثمار التي يديرها بنك "كاسا ديبوزتي إي بريستيتي"، وفق مشروع قانون اطلعت عليه رويترز.

وقال مسؤولون إن من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على الخطة الأسبوع المقبل.

وجاء في مشروع القانون أن الصندوق سيستثمر في الشركات العاملة في "سلاسل الإمداد الاستراتيجية الوطنية" التي تتضمن الطاقة وشراء المواد الخام.

وينص مشروع القانون أيضا على أن روما ستعمل "وفق شروط السوق" لتجنب انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي التي تقيد قواعد المساعدات الحكومية.

ولتدشين الصندوق قد تخصص وزارة الخزانة نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) ليتم صرفها على بضع شرائح.