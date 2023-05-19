العالم اليوم - تفاؤل الأسواق يقفز بمؤشر داكس الألماني قرب مستوى قياسي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 مايو 2023 12:22 مساءً - دفعت مؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات سقف الديون الأميركي الأسهم الأوروبية للارتفاع، الجمعة، وقادت مؤشر داكس الألماني نحو مستويات قياسية مرتفعة.

كما استفادت الأسهم الأوروبية من الأداء الإيجابي القوي للأسهم الأميركية أمس، فقد حقق المؤشران ستاندرد اند بورز وناسداك، في وول ستريت، أعلى مستوى إغلاق في أكثر من ثمانية أشهر، مدعومين بالتفاؤل المتزايد إزاء إمكانية التوصل لاتفاق بخصوص سقف ديون الولايات المتحدة في غضون أيام.

وأشار رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي ، الجمهوري البارز في الكونغرس الأميركي، إلى الثقة في إمكانية التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الديون الأميركية ، وبالتالي منع البلاد من التخلف عن الوفاء بالتزاماتها ، في المستقبل القريب.

ومن جانب آخر، استفادت الأسهم الأوروبية من نتائج الشركات المعلنة، فنتائج الربع الأول كانت قوية نسبيا بالنسبة لعدد كبير من الشركات الأوروبية الكبرى، وقد أعلنت حوالي نصف شركات ستوكس 600 عن نتائج الربع الأول حتى الآن وتجاوز ثلثاها التقديرات.

تحركات الأسواق

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0708 بتوقيت غرينتش، ويتجه لإنهاء الأسبوع مسجلا مكاسب ضئيلة. وحققت أسهم شركات التعدين والخدمات المالية أكبر المكاسب بين القطاعات الأوروبية.

كما ارتفع سهم مجموعة "سميث" بنسبة 0.8 بالمئة، بعد أن رفعت المجموعة الهندسية البريطانية توقعاتها للإيرادات لعام 2023 بعد الإعلان عن نتائج قوية للربع الثالث.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة بعدما أنهى جلسة الخميس عند أعلى مستوى في 2023، ويبعد المؤشر الآن أقل من 100 نقطة عن أعلى مستوياته على الإطلاق البالغ 16290.19، والذي سجله في نوفمبر 2021.

ومن جانب آخر، أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنتجين الألمان أكثر بقليل من المتوقع إلى 4.1 بالمئة في أبريل على أساس سنوي، مما سيجعل البنك المركزي الأوروبي على الأرجح متمسكا بمسار المزيد من رفع أسعار الفائدة.