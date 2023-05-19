أبو الغيط: قمة جدة فرصة مناسبة لجمع الشمل وتأكيد وحدة الصف العربى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن معايير إنجاح قمة جدة المنعقدة فى المملكة العربية السعودية، موضحا أن من هذه المعايير ألا تكون هناك قضايا خلافية، وأن يكون هناك توافق على القرارات والمواقف وأن يلتقى القادة فيما بينهم.





وأضاف أبو الغيط، خلال حواره مع الإعلامى أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن اللقاءات شىء طيب للغاية، خصوصا أن سنوات تمر دون لقاء، وبالتالى فإن اللقاء السنوى فرصة طيبة جدا لجمع الشمل والتحدث بصراحة حول المشكلات وتأكيد أن العرب فى هذا الإقليم هم أسياده.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: "العرب موجودون على المسرح ويعالجون مشكلاتهم، لا نتحدث عن المشكلات السياسية فقط، فهناك تطورات اقتصادية واجتماعية وثقافية، وكل ذلك يسهم فى التقارب العربى- العربى". وأكد أن ما حدث فى القاهرة منذ أقل من أسبوع بدعوة سوريا لشغل المقعد وبدء التفاعل العربى مع سوريا أمر طيب، وأصبحت الجامعة العربية موجودة فى الإطار الذى يسعى للتوصل إلى تسوية فيما يتعلق بليبيا.

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