مصادر: الرئيس الأوكرانى يتوجه إلى جدة للمشاركة فى القمة العربية

جدة - نرمين السيد - قالت مصادر دبلوماسية، إن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى يتوجه إلى جدة، اليوم الجمعة، للمشاركة فى القمة العربية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، فى نبأ عاجل منذ قليل.





وفى الوقت ذاته، نوهت "القاهرة الإخبارية" بأنها لم تتأكد بعد من صحة هذه الأنباء. وأشارت المصادر إلى أن زيلينسكى سيتوجه إلى هيروشيما بعد جدة للمشاركة فى قمة دول السبع الصناعية الكبرى "G7".

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