العالم اليوم - مجموعة السبع تدعم موازنة أوكرانيا لعامي 2023 و2024

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 مايو 2023 02:20 مساءً - أكد زعماء دول مجموعة السبع، الجمعة، حصول أوكرانيا على الدعم الذي تحتاجه في موازنة العام الجاري وأوائل عام 2024 مع تجديد التزامهم بتزويدها بالدعم المالي والعسكري في حربها مع روسيا.

وذكر الزعماء في بيان صادر عن قمتهم، التي انطلقت في مدينة هيروشيما اليابانية اليوم الجمعة "نتخذ اليوم خطوات جديدة لضمان فشل العدوان الروسي غير الشرعي على دولة أوكرانيا ذات السيادة ودعم الشعب الأوكراني في سعيه لتحقيق سلام عادل قائم على احترام القانون الدولي".

ويتصدر الصراع في أوكرانيا وتزايد المخاوف إزاء تنامي قوة الصين دوليا جدول أعمال اجتماع زعماء دول المجموعة، وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، في اليابان.

وقال الزعماء إنهم "يتواصلون" مع دول أخرى من أجل تجنب تدفق سلعهم وتقنياتهم إلى روسيا عبر دول ثالثة، وهي مسألة أصبحت مصدر قلق أكبر للدول الأعضاء وأوروبا.

ويريد أعضاء مجموعة السبع اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تحايل على العقوبات من شأنه أن يسمح بزيادة الإيرادات الروسية.