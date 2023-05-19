العالم اليوم - زيلينسكي: سنقدم صيغتنا للسلام أمام القمة العربية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 مايو 2023 02:20 مساءً - فال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيقدم صيغة بلاده للسلام أمام اجتماع القمة العربية في جدة، حيث يشارك فيها وسيلقي كلمة أمام الزعماء المشاركين.

وكتب زيلينسكي، الذي يقوم بأول زيارة للمنطقة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، في حسابه على تلغرام "سأتحدث خلال قمة الجامعة العربية. سألتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وسأعقد اجتماعات ثنائية أخرى"، وفقا لفرانس برس.

وقال إن أولوياته في الزيارة ستكون "تقديم صيغتنا للسلام والتي يجب أن يشمل تنفيذها أكبر عدد ممكن من الدول".

أضاف "أولوية أخرى هي حماية مسلمي أوكرانيا" في منطقة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

وتابع "القرم كانت أول من عانى من الاحتلال الروسي ومعظم الذين يواجهون القمع في القرم المحتلة مسلمون"، بحسب الوكالة الفرنسية.

وقال زيلينسكي في تغريدة على تويتر إن هدفه هو "تعزيز العلاقات الثنائية وعلاقات أوكرانيا مع العالم العربي"، مشيرا إلى أن من بين الموضوعات الأخرى التي ذكرها ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، و"صيغة سلام"، والتعاون في مجال الطاقة، كما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.

ونقلت وكالة رويترز عن تغريدة له على تويتر عقب وصوله مباشرة "تلعب المملكة العربية السعودية دورا مهما ونحن مستعدون لنقل التعاون فيما بيننا إلى مستوى جديد".

وتوسط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الصراع الروسي الأوكراني من قبل.

وفي العام الماضي، حقق انتصارا دبلوماسيا عندما ساعد في إطلاق سراح 10 أجانب اعتقلتهم روسيا في أوكرانيا. ويبدو أن هذه الخطوة كانت ممكنة بفضل علاقاته الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان زيلينسكي وصل جدة على متن طائرة حكومية فرنسية، قادمة من بولندا، ومن المتوقع أن يتوجه بعدها إلى مدينة هيروشيما اليابانية لحضور اجتماع مجموعة السبع، في أول زيارة إلى آسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وأجرى زيلينسكي في الأيام الماضية جولة على دول أوروبية لطلب مزيد من إمدادات الأسلحة لهجوم مضاد سعيا لاستعادة أراض استولت عليها القوات الروسية.