تحذيرات من تسونامي في المحيط الهادئ

تحذيرات من تسونامي في المحيط الهادئاعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء ان زلزال قوي بلغت شدته 7,7 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الجمعة في المحيط الهادئ في جنوب شرق كاليدونيا الجديدة الفرنسية.

واضاف المعهد انه تم رصد الهزة على عمق 37 كيلومترا وعلى بعد 333,8 كلم عن سواحل كاليدونيا.

من جانبه حذر مركز الإنذار بموجات التسونامي في المحيط الهادئ من أن تشكل موجة مد "ممكن" ضمن شعاع قدره ألف كيلومتر حول مركز الزلزال.

وقال المركز في بيان له "بناء على المعطيات الأولية للزلازل من المحتمل حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل الواقعة على بعد ألف كيلومتر من مركز الزلزال".

وحث المركز سكان المناطق الساحلية المهددة على توخي الحذر، فيما قامت قوات الأمن بإخلاء سواحل كاليدونيا الجديدة بعد التحذير من تسونامي.

ورفعت حالة الإنذار بحدوث تسونامي في كاليدونيا الجديدة بعد ساعة على إعلانها.