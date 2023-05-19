العالم اليوم - محمد بن سلمان يرحب بعودة سوريا وبالوساطة بين روسيا وأوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 مايو 2023 04:19 مساءً - رحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، بعودة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور اجتماعات جامعة الدول العربية، وأبدى استعداد المملكة للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء في كلمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: ماضون للسلام والخير والتعاون والبناء بما يحقق مصالح شعوبنا.

لن نسمح لأن تتحول منطقتنا إلى ميدان للصراعات.

يسرنا اليوم حضور الرئيس السوري بشار الأسد لهذه القمة.

القضية الفلسطينية كانت ولازالت قضية العرب والمسلمين المحورية وتأتي على رأس أولويات سياسات المملكة الخارجية.

لن تتوانى المملكة في دعم الشعب الفلسطيني لاسترجاع أراضيه واستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. نعمل على مساعدة الأطياف اليمنية إلى الوصول لحل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.

فيما يخص السودان، نأمل أن تكون لغة الحوار هي الأساس للحفاظ على وحدة السودان وأمن شعبه.

نجدد تأكيد موقف المملكة الداعم لكل ما يساهم في خفض حدة الأزمة في أوكرانيا وعدم تدهور الأوضاع الإنسانية.

المملكة مستعدة للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا ودعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسيا.

وطننا العربي يملك من المقومات الحضارية والثقافية، والموارد البشرية والطبيعية، ما يؤهله لتبوء مكانة متقدمة وقيادية، وتحقيق نهضة شاملة لدولنا وشعوبنا في جميع المجالات.

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