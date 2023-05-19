العالم اليوم - بوتين يصف خصوم روسيا بأنهم "أغبياء"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 مايو 2023 04:19 مساءً - وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال ترأسه جلسة لمجلس العلاقات القومية الروسي اليوم الجمعة، خصوم بلاده بأنهم "أغبياء" و"يسترشدون بالأفكار الاستعمارية الجديدة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الغرب قام عمليا بتوجيه كل ما في ترسانته ضد روسيا، وإلى أن الهجمات ضد قيمها مستمرة ولا تتوقف.

وأضاف فلاديمير بوتين أن خصوم روسيا يقومون بترتيب الاستفزازات داخل الأوساط القومية في روسيا ويعلنون الحاجة إلى "إنهاء استعمار روسيا"، ويشددون على ضرورة تقسيمها إلى دويلات وعشرات الأجزاء الصغيرة.

ووفقا لبوتين، يبذل خصوم روسيا كل ما في وسعهم لبث التفرقة والخلاف بين الشعوب المقيمة على أراضي روسيا.

وقال الرئيس الروسي: "تمثل تعددية القوميات في روسيا، قوتها التي تقهر الجميع"، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم عن وكالات.

وأكد بوتين على أن "أبناء كل الشعوب الموجودة في روسيا، يشاركون في العملية العسكرية الخاصة"، مشيرا إلى أن كثيرين منهم "نالوا الأوسمة والميداليات لقاء بطولاتهم ومآثرهم هناك".

وكان بوتين اتهم الغرب بشن حرب شاملة على روسيا بهدف تدميرها، وذلك في خطابه بمناسبة الذكرى السنوية لعيد النصر على ألمانيا النازية.

وقال الرئيس الروسي إن العالم بات أمام منعطف حاسم وأن حربا جديدة تشن اليوم على روسيا بهدف تفكيكيها، وشدد على أن مستقبل الدولة الروسية يعتمد على المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

واتهم بوتين النخب الغربية بتحريض الشعوب على بعضها، وإثارة نزاعات دامية، مؤكدا أن الغطرسة والطموحات غير المحدودة ستتحول حتما إلى مآسي.