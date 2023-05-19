الاردن : الزراعة تعلق استيراد الأغنام

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 19 مايو 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- قرر وزير الزراعة خالد الحنيفات وقف رخص استيراد الأغنام الحية الصادرة عنها، وتعليق شحن الأغنام الحية التي لم يتم شحنها اعتبارا من تاريخ اليوم وحتى إشعار أخر.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة لورانس المجالي، إن القرار جاء في إطار سياسة الوزارة للحفاظ على المنتج المحلي من الأغنام الحية واستدامة الدخل لمربي الاغنام والمحافظة على قطاع الثروة الحيوانية، ونظرا لتوفر كميات كافية من الاغنام المستوردة والتي تغطي احتياج السوق المحلي لعيد الأضحى المبارك .

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